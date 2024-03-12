Також нейтралізовано або знищено 328 безпілотників та знищено 5 складів боєприпасів.

На Таврійському напрямку за минулу добу втрати російських окупантів склали понад 400 осіб. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

За його словами, в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" обстановка залишається складною, проте контрольованою.

При цьому, за минулу добу противник завдав 23 авіаударів, 3 ракетних ударів, провів 44 бойових зіткнень, вчинив 1094 обстріли та 75 ударів дронами-камікадзе.

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"Загальні втрати ворога у живій силі склали 420 осіб; в озброєнні та військовій техніці - 38 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 6 бойових бронемашин, 6 артилерійських систем, 1 засіб ППО (ЗРК "Бук-М2") та 24 автомобілі", - зазначив Тарнавський.

Крім того, нейтралізовано або знищено 328 БпЛА різних типів.

"Сили оборони України знищили також 5 складів боєприпасів, 1 склад ПММ та 2 ворожі бліндажі", - додав бригадний генерал.

Втрати окупантів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу на фронті українські захисники продовжили активними діями завдавати російським окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Зокрема, було уражено зенітний ракетний комплекс Бук-М1 та радіолокаційний комплекс контрбатарейної боротьби 1Л219 "Зоопарк".

Загалом за минулу добу захисники україни ліквідували ще 910 російських окупантів.

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