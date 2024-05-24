ЗСУ мали вдале полювання на ворога: знищено десятки одиниць техніки, - Генштаб

Сили оборони знищили 27 ББМ, 13 танків та 42 артсистеми.

Збройні сили Україні на фронті минулої доби знешкодили 1240 російських військових.

Як повідомляє Генштаб, станом на ранок 23 травня втрати Росії у війні проти України зросли до 498 940 осіб. Крім того, Сили оборони знищили багато озброєння та техніки:

танків ‒ 7635 (+13);

бойових броньованих машин ‒ 14775 (+27);

артилерійських систем – 12902 (+42);

РСЗВ – 1080 (+3);

засоби ППО ‒ 813 (+0);

літаків – 356 (+1);

гелікоптерів – 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10401 (+10);

крилаті ракети ‒ 2209 (+0);

кораблі /катери ‒ 27 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 17569 (+56);

спеціальна техніка ‒ 2101 (+7).

Війна в Україні - останні новини

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник вважає, що українські військові після отримання пакетів західної допомоги зможуть значно посилити фронт і отримають реальні можливості піти у наступ, щонайменше на південному напрямку.

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Тим часом, за даними DeepState, російські окупанти мають певні успіхи біля Часового Яру, в Кліщіївки та Красногорівки.

На Харківщині росіяни зазнали значних втрат і зав'язли у вуличних боях за Вовчанськ.

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