ЗСУ знищили багато військових РФ / фото 14 ОМБр Романа Великого

Збройні сили Україні на фронті минулої доби знешкодили 1240 російських військових.

Як повідомляє Генштаб, станом на ранок 23 травня втрати Росії у війні проти України зросли до 498 940 осіб. Крім того, Сили оборони знищили багато озброєння та техніки:

  • танків ‒ 7635 (+13);
  • бойових броньованих машин ‒ 14775 (+27);
  • артилерійських систем – 12902 (+42);
  • РСЗВ – 1080 (+3);
  • засоби ППО ‒ 813 (+0);
  • літаків – 356 (+1);
  • гелікоптерів – 326 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10401 (+10);
  • крилаті ракети ‒ 2209 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 27 (+0);
  • підводні човни - 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17569 (+56);
  • спеціальна техніка ‒ 2101 (+7).
ЗСУ мали вдале полювання на ворога: знищено десятки одиниць техніки, - Генштаб

Війна в Україні - останні новини

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник вважає, що українські військові після отримання пакетів західної допомоги зможуть значно посилити фронт і отримають реальні можливості піти у наступ, щонайменше на південному напрямку.

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Тим часом, за даними DeepState, російські окупанти мають певні успіхи біля Часового Яру, в Кліщіївки та Красногорівки.

На Харківщині росіяни зазнали значних втрат і зав'язли у вуличних боях за Вовчанськ.

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