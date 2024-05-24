ЗСУ мали вдале полювання на ворога: знищено десятки одиниць техніки, - Генштаб

Збройні сили Україні на фронті минулої доби знешкодили 1240 російських військових.
Як повідомляє Генштаб, станом на ранок 23 травня втрати Росії у війні проти України зросли до 498 940 осіб. Крім того, Сили оборони знищили багато озброєння та техніки:
- танків ‒ 7635 (+13);
- бойових броньованих машин ‒ 14775 (+27);
- артилерійських систем – 12902 (+42);
- РСЗВ – 1080 (+3);
- засоби ППО ‒ 813 (+0);
- літаків – 356 (+1);
- гелікоптерів – 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10401 (+10);
- крилаті ракети ‒ 2209 (+0);
- кораблі /катери ‒ 27 (+0);
- підводні човни - 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17569 (+56);
- спеціальна техніка ‒ 2101 (+7).
Війна в Україні - останні новини
Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник вважає, що українські військові після отримання пакетів західної допомоги зможуть значно посилити фронт і отримають реальні можливості піти у наступ, щонайменше на південному напрямку.
Тим часом, за даними DeepState, російські окупанти мають певні успіхи біля Часового Яру, в Кліщіївки та Красногорівки.
На Харківщині росіяни зазнали значних втрат і зав'язли у вуличних боях за Вовчанськ.