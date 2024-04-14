Олександр Павлюк назвав тижневі втрати супротивника / колаж зі скріншоту й фото УНІАН

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк повідомив тижневу статистику втрат російських окупантів на війні проти України.

У своєму Telegram-каналі він повідомив, що втрати ворога за тиждень з 7 до 14 квітня склали близько 6 тис. 140 знищених окупантів. Крім того, 1 тис. 302 одиниці озброєння та військової техніки ворога зазнали суттєвих втрат. Йдеться, зокрема про 100 танків, 214 бойових броньованих машин та 236 артилерійських систем.

Також це 10 реактивних систем залпового вогню, 9 установок протиповітряної оборони, 388 одиниць автомобільної техніки та 41 одиниця спеціальної техніки. Крім цього, було знищено 25 ворожих ракет та 279 безпілотників.

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Названо тижневі втрати супротивника на українській землі / інфографіка з t.me/Pavliuk_KSV

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Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу ЗСУ, станом на ранок 14 квітня загальні втрати ворога на 14 квітня 2024 року у повномасштабній війні проти України становлять вже 453 тис. 650 осіб.

Також було знищено, зокрема 7 тис. 174 танки, 13 тис. 765 бойових броньованих машин та 11 тис. 552 артилерійські системи.