Втрати Росії у війні ростуть: Генштаб порадував новими успіхами українських військ

Також ліквідовано за вчора близько 200 одиниць ворожої техніки.

Втрати ворога в особовому складі за минулу добу збільшились на 1270 осіб, інформує сьогодні Генеральний штаб ЗСУ.

Згідно з повідомленням, станом на 3 червня втрати окупантів орієнтовно складають вже 511 тис. 130 осіб. Також за добу зросла кількість знищеної ворожої техніки:

танків ‒ 7779 (+14) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 15002 (+22),

артилерійських систем – 13280 (+47),

РСЗВ – 1090 (+1),

засоби ППО ‒ 824 (+3),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10739 (+40).

Крім того, за добу знищено 67 одиниць спецтехніки та автоцистерн (18159), та ще 4 одиниці спеціальної техніки (2199).

Відео дня

Втрати росіян у військовій техніці за період повномасштабного включають також: 357 літаків, 326 гелікоптерів, 27 кораблів /катерів та 1 підводний човен.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, росіян намагаються наступати майже на всіх напрямках. Сили оборони намагаються втримувати позиції та відбивати у ворога територію.

Разом з тим, експерт німецького видання Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке 2 червня повідомив, що окупанти захопили більшу частину селища Калинівка Донецької області, яке знаходиться неподалік міста Часів Яр. Крім того, за його відомостями, супротивники перетнули канал, розташований північніше Часового Яру.

Аналітики DeepState вчора повідомили, що російські окупанти змогли просунутися на частині території сходу України, в районі Красногорівки.

Вас також можуть зацікавити новини: