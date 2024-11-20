Загальні бойові втрати противника за минулу добу склали 1690 осіб, а від початку повномасштабного вторгнення - близько 725 740.
Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, крім того було знищено сотні одиниць ворожої техніки та озброєння, зокрема:
- танків ‒ 9390 (+8 за минулу добу);
- бойових броньованих машин ‒ 19119 (+27);
- артилерійських систем – 20681 (+49);
- засоби ППО ‒ 1001 (+2);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19202 (+91);
- крилаті ракети ‒ 2756 (+2);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29648 (+100);
- спеціальна техніка ‒ 3674 (+2).
Також від 24 лютого 2024 року знищено 1252 ворожих РСЗВ, 369 літаків, 329 гелікоптерів, 28 кораблів/катерів та один підводний човен.
За даними Генштабу, сьогодні, 20 листопада, станом на 6.00 В Чорному морі 6 ворожих кораблів, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 23 ракет. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, а в Середземному морі 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.
Війна в Україні - останні новини
Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, 19 листопада українські сили відбили в Курській області понад 20 російських штурмів. Операція на території Росії триває, повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ. Загалом на фронті минулої доби відбулося 130 бойових зіткнень.
NYT зазначив, що попри тяжкі втрати, у РФ достатньо новобранців, аби створювати нові підрозділи.
Тим часом прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що повномасштабна війна проти України, яка і так триває вже 1000 днів, потребує "ще трохи" часу.