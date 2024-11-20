За минулу добу також знищено понад 90 ворожих БПЛА, два засоби ППО і дві ракети.

Загальні бойові втрати противника за минулу добу склали 1690 осіб, а від початку повномасштабного вторгнення - близько 725 740.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, крім того було знищено сотні одиниць ворожої техніки та озброєння, зокрема:

танків ‒ 9390 (+8 за минулу добу);

бойових броньованих машин ‒ 19119 (+27);

артилерійських систем – 20681 (+49);

засоби ППО ‒ 1001 (+2);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19202 (+91);

крилаті ракети ‒ 2756 (+2);

автомобільної техніки та автоцистерн – 29648 (+100);

спеціальна техніка ‒ 3674 (+2).

Також від 24 лютого 2024 року знищено 1252 ворожих РСЗВ, 369 літаків, 329 гелікоптерів, 28 кораблів/катерів та один підводний човен.

Відео дня

За даними Генштабу, сьогодні, 20 листопада, станом на 6.00 В Чорному морі 6 ворожих кораблів, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 23 ракет. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, а в Середземному морі 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, 19 листопада українські сили відбили в Курській області понад 20 російських штурмів. Операція на території Росії триває, повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ. Загалом на фронті минулої доби відбулося 130 бойових зіткнень.

NYT зазначив, що попри тяжкі втрати, у РФ достатньо новобранців, аби створювати нові підрозділи.

Тим часом прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що повномасштабна війна проти України, яка і так триває вже 1000 днів, потребує "ще трохи" часу.

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