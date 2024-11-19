У Москві впевнені, що воюють проти всієї НАТО разом, і, мабуть, уже майже перемогли.

Повномасштабна російська агресія проти України, яка триває вже 1000 днів, потребуватиме "ще трохи" часу. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю індійському виданню ANI.

"Коли все це почалося, це почалося проти київського режиму. І зараз це триває як війна між Росією і НАТО. Ось чому це зайняло трохи більше часу і триватиме ще трохи", - сказав він, пояснюючи, чому війна триває вже 1000 днів.

Пєсков ухилився від відповіді на запитання, коли ж конкретно закінчиться війна, але запевнив, що це станеться "щойно ми досягнемо наших цілей". Яких саме цілей Росія планує досягти, він не уточнив.

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"Ми продовжуємо військову операцію. Тому що можливість мирних переговорів зараз заперечується як Києвом, так і їхніми керівниками у Вашингтоні", - заявив Пєсков, явно забувши, що саме Росія відмовляється брати участь в українських Самітах миру.

Росія відмовляється від мирних переговорів

Як писав УНІАН, раніше українське керівництво неодноразово анонсувало плани провести другий Саміт миру, на який зокрема хочуть покликати Росію.

Однак саме Росія публічно і в грубій формі відмовилася брати участь у Саміті.

"Це черговий прояв шахрайства англосаксів та їхніх українських маріонеток. Ми в таких самітах брати участь не будемо. Ми з терористами розмовляти не будемо", - сказала речниця МЗС РФ Марія Захарова, коментуючи можливість участі РФ у другому Саміті миру.

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