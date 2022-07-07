У нашій країні ліквідували ще два танки ворога.

В Україні протягом середи, 6 липня, було знищено ще 150 російських окупантів, тепер в нашій країні загальне число ліквідованих супротивників становить приблизно 36 650 осіб.

За добу в нашій країні також було знищено ще два ворожих танки, вісім бойових броньованих машин та три артилерійські системи, йдеться на сторінці Генштабу Збройних сил України в Facebook.

Крім того, ліквідовані три безпілотники оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети й одна одиниця спеціальної техніки.

"...Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках...", - додали у Генштабі.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого зважилися на повномасштабне вторгнення в Україну.

Противники атакували не лише військові об'єкти, а й цивільні. Лише в одному Маріуполі загинули понад 20 тисяч осіб.

Українська армія давала гідну відсіч противникам. Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 6 липня в нашій країні ліквідували близько 36 500 ворогів.

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