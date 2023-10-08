Уражено три артилерійських засоби та два склади боєприпасів противника.

Втрати Росії в Україні на фронті зросли - авіація та ракетні війська Збройних сил України протягом 8 жовтня завдали серію потужних ударів по районах зосередження особового складу та озброєння російських військ. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійських засоби та два склади боєприпасів противника", - йдеться у повідомленні.

Також в Генштабі зазначили, що протягом доби ворог завдав шість авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення", - мовиться у зведенні.

Минулої доби кремлівські терористичні війська завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах населених пунктів Чорноморськ Одеської області, Миргород Полтавської області та Пересічне Харківської області.

Загалом, ворог завдав вісім ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

Війна в Україні - ситуація на фронті 8 жовтня

Протягом цієї доби на фронті відбулось 33 бойових зіткнення. На Куп’янському напрямку наші захисники відбили три атаки ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки ворога в районі Макіївки Луганської області. На Бахмутському напрямку протягом доби українські воїни успішно відбили всі атаки ворога північніше Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили всі атаки противника в районі Авдіївки Донецької області. На Мар’їнському напрямку впродовж доби наші оборонці успішно відбили 13 атак окупантів в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

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