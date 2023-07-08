На Донбасі за добу відбулися десятки боїв, зазначили у Генштабі.

Упродовж минулої доби російські загарбники на Лиманському напрямку намагалися витіснити українські війська із займаних ними позицій у районі північно-західніше Берестового, проводили штурмові дії, але не мали успіхів.

Супротивник зосереджує свої головні зусилля на Лиманському, Мар’їнському, Бахмутському, Куп’янському та Авдіївському напрямках, за добу там було 36 боїв, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у своєму зведенні, яке опубліковано у суботу вранці, 8 липня.

За його даними, на Мар’їнському напрямку супротивники намагалися атакувати наших захисників біля міста Мар’їнка, використовували артилерію, але ворожі зусилля були марними.

Відео дня

На Авдіївському напрямку супротивник марно намагався наступати біля Авдіївки, Невельського та Новокалинового. Ворога підтримувала авіація.

На Бахмутському напрямку супротивники здійснювали атаки біля Берхівки, вели щільний вогонь з авіації та артилерії, але не змогли домогтися успіху.

На Куп’янському напрямку противник намагався наступати в районах Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. Наші воїни стійко тримають оборону, відбито всі атаки ворога. Крім того, ворог марно намагався наступати біля Благодатного на Шахтарському напрямку.

Як триває контрнаступ ЗСУ 2023

Росіяни зосереджують головні зусилля на тому, щоб не допустити подальше просування українських воїнів на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Наші захисники продовжують наступати на Бердянському та Мелітопольському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах та б'ють по супротивнику.

Війна в Україні сьогодні - що треба знати

У Генштабі ЗСУ 7 липня увечері поділилися, що ворог зосереджував основні зусилля на Куп’янському, Мар’їнському, Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках, там було близько 20 бойових зіткнень.

Варто зазначити, що українські воїни рухаються вперед на Бахмутському напрямку. В американському інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що наші бійці біля Бахмута домоглися тактично значних успіхів.

Вас також можуть зацікавити новини: