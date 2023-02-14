Українські морпіхи за добу знищили трьох ворогів, зазначили у ВМС ЗСУ.

Упродовж минулої доби, 13 лютого, українські морські піхотинці ліквідували, зокрема, самохідну артустановку російських загарбників та ворожий спостережний пункт.

Морпіхи також знищили трьох супротивників, йдеться на сторінці Військово-морських сил Збройних сил України у Facebook. За його даними, також ліквідовано одну одиницю ворожої причіпної артилерії.

"Минулої доби… підрозділами національного флоту було знищено 3 окупанта, 1 одиницю причіпної артилерії, 1 самохідну артилерійську установку та спостережний пункт. Остаточні втрати ворога уточнюються", - зазначили у ВМС ЗСУ.

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Раніше повідомлялося, що упродовж 12 лютого морпіхи ліквідували 5 супротивників, ворожу гаубицю "Мста-Б", сховище з боєприпасами та два ворожих танки.

Ситуація на фронтах в Україні - що треба знати

За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 14 лютого, росіяни в нашій державі продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на таких напрямках: Авдіївському, Бахмутському, Куп’янському, Лиманському й Новопавлівському. У Генштабі підкреслили, що супротивники зазнають серйозних втрат.

Варто зазначити, що загальні втрати росіян в Україні становлять приблизно 139 080 загарбників. Крім того, ліквідовано, зокрема, 2299 ворожих артилерійських систем.

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