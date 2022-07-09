В Україні американські системи залпового вогню вже знищили десятки важливих складів супротивника, поділилися в Офісі президента.

В Україні менш ніж за два тижні американські системи залпового вогню HIMARS знищили близько 20 складів противника оперативно-тактичного рівня.

Знищення таких складів вкрай болісно б'є по російських військах і створює колосальну проблему щодо накопичення матеріальних запасів, розповів радник глави Офісу президента Володимира Зеленського Олексій Арестович в ефірі "Фейгин LIVE".

"...Зараз HIMARS в такій кількості, що їм ставлять пріоритетні завдання і цілі, тобто це склади оперативно-тактичного рівня - корпусні склади - склад, розміром з той, що постачає корпус, їх може бути кілька. Ми їх всі послідовно виносимо. Це вже, я не знаю, вже за 20, напевно, за два тижні, навіть трохи менше...", - розповів він.

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну 24 лютого рано вранці й атакувала нашу землю з різного озброєння. Противникам вдалося взяти під контроль низку населених пунктів на півдні та сході нашої країни.

Через окупантів тільки в одному Маріуполі Донецької області загинули понад 20 тисяч осіб.

Влада США вирішила допомогти Києву протистояти Москві й, зокрема, надала українській стороні РСЗВ HIMARS.

Захисники України давали гідну відсіч противникам. По відомості Генштабу української армії, станом на 8 липня вже ліквідовано 36,9 тис. противників.

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