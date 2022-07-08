Загалом з початку повномасштабної війни українські захисники ліквідували майже 37 тисяч окупантів.

Українські захисники протягом минулої доби, 7 липня, ліквідували ще 250 російських окупантів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Також вчора українські військові знищили 13 артсистем, 35 танків, 15 бойових броньованих машин, 20 одиниць автотехніки та 2 БПЛА росіян.

Загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 8 липня орієнтовно становлять:

❌ особового складу - близько 36,9 тис. (+250) осіб ліквідовано,

❌ танків ‒ 1 тис. 637 (+35), бойових броньованих машин ‒ 3 тис. 811 (+14), артсистем – 828 (+13), РСЗВ - 247 (+0),

❌ засобів ППО - 107 (+0), літаків – 217 (+0), гелікоптерів – 187 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня - 669 (+2), крилатих ракет - 155 (+0),

❌ кораблів/катерів - 15 (+0), автотехніки та автоцистерн – 2 тис. 685 (+20), спецтехніки - 66 (+0).

Найбільших втрат супротивник зазнав на Краматорському напрямку. Проте остаточні дані уточнюються.

Як повідомляв УНІАН, протягом середи, 6 липня, було знищено 150 російських окупантів, а також кілька танків, артсистем і ББМ.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого зважилися на повномасштабне вторгнення в Україну. Агресор атакує не лише військові об'єкти, а й цивільні.

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