Нині дев’ять мобільних установок HIMARS і подібних систем залпового вогню, наданих США і партнерами, працюють в Україні.

Союзники передали Україні 9 РСЗВ HIMARS і аналогічних комплексів. Це потужна зброя, але ЗСУ потребує більшої кількості реактивних систем залпового вогню.

Про це для The Wall Street Journal розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

Він повідомив, що надходження американських ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS) минулого місяця дозволило Україні точно вражати ворожі цілі за лінією фронту, до яких раніше не дострілювали ми.

Нині дев’ять мобільних установок HIMARS і подібних систем залпового вогню, наданих США і партнерами, працюють в Україні. Росія безпомічна проти такого озброєння, додав Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що Україна веде оборонну війну, а для контрнаступу потребує кілька десятків РСЗВ HIMARS.

Раніше Данілов наголосив, що армія окупантів виснажилася і не має сил атакувати більш ніж на одному напрямку фронту.

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