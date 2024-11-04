У росіян в Іллінці п'ятикратна перевага в живій силі, при цьому їхні втрати техніки в 4 рази більші.

Росіяни, використовуючи п'ятикратну перевагу в живій силі, намагаються вибити ЗСУ з села Іллінка на Донеччині, однак при цьому зазнають нищівних втрат у техніці. Як пише аналітик Forbes Девід Акс, російська 20-та мотострілецька дивізія, що нараховує близько 10 000 солдатів, навалилася на українську 79-ту десантно-штурмову бригаду чисельністю 2000 осіб.

Як зазначає Акс, якщо Іллінка і прилеглі населені пункти впадуть, російські війська зможуть просунутися на північ і оточити український гарнізон у Кураховому - ключовій позиції для оборони півдня Донецької області.

Як зазначав український оператор безпілотників Kriegsforscher, 79-та ОШБр "перебуває під масованим натиском противника", що розпочався близько двох тижнів тому, і ситуація близька до критичної.

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При цьому українські десантники під час бою знищують російську бронетехніку просто ударними темпами - спочатку сучасні БМП-3, а за ними й старіші БМП-2 і МТ-ЛБ, зазначає Акс:

"Автомобільна бійня на шляху до Іллінки допомогла підняти російські втрати до рекордного рівня. Аналітик Ендрю Перпетуа нарахував у суботу 206 знищених, пошкоджених і покинутих російських машин. За той самий день він нарахував лише 49 українських втрат".

Водночас, зазначає аналітик, судячи зі стратегії росіян, вони готові обмінювати техніку і війська на територію.

Як зазначав український журналіст Станіслав Асєєв, окупанти продовжують використовувати свою раніше успішну тактику "мішка", обходячи позиції ЗСУ з трьох боків і залишаючи вузьке "горло" для відступу. "У результаті навіть у боєздатних підрозділах часто починається паніка оточення, що призводить до відходу військ", - зазначав він.

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Раніше аналітики DeepState повідомляли, що ситуація навколо Курахового ускладнюється, РФ задіяла величезні ресурси. ЗСУ намагаються стабілізувати ситуацію всіма можливими силами, але поки що це не вдається.

При цьому, як зазначав офіцер 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Кара-Даг" Віталій Міловідов, не варто сподіватися, що з настанням дощів ворог буде менш активним або залишить наступ. Він зазначив, що пересування гусеничною технікою стане більш актуальним, при цьому росіяни мають значний запас таких транспортних засобів, як МТ-ЛБ, БМП.

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