Українські воїни, зокрема, поцілили у ворожий склад боєприпасів, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Українські воїни упродовж доби завдали трьох авіаударів по районах зосередження російських окупантів.

Артилеристи й підрозділи ракетних військ упродовж доби уразили чотири райони зосередження військової, озброєння, техніки й живої сили ворога, а також логістичний центр супротивників, склад боєприпасів і два райони зосередження артилерії, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України у неділю, 30 квітня.

"Авіація Сил оборони за добу завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу противника...", - зазначається у зведенні.

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