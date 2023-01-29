Українські воїни, зокрема, поцілили у ворожий склад боєприпасів.

Сили оборони України уразили склад боєприпасів російських окупантів та завдали двох ударів по районах зосередження ворога.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України. "Авіація Сил оборони протягом доби завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника та два удари по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки", - зазначили у Генштабі.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили дві радіолокаційні станції ворога та склад боєприпасів.

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Війна Росії проти України - що треба знати

Зранку 29 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські воїни відбили атаки росіян біля низки населених пунктів на Донбасі, зокрема, у районі Бахмута й Білогорівки. Крім того, стало відомо, що захисники України поцілили у два ворожі пункти управління.

Варто зазначити, що загальні втрати Росії в Україні становлять близько 126 160 загарбників.

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