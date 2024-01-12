Також знищено 10 танків і 11 артилерійських систем.

Українські захисники за минулу добу, 11 січня, знищено 840 російських загарбників. Також бійці ЗСУ перетворили на металобрухт десятки одиниць ворожої техніки

Генеральний штаб ЗСУ у соціальній мережі Facebook повідомив, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 12 січня 2024 року орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 368 460 осіб, у тому числі 840 за минулу добу;

танків ‒ 6060 (+10) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 11254 (+16);

артилерійських систем – 8710 (+11);

реактивних систем залпового вогню – 957;

засобів ППО ‒ 642 (+1);

літаків / гелікоптерів – 329 / 324;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6836 (+1);

крилаті ракети ‒ 1806;

кораблі/катери ‒ 234

підводні човни - 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 11612 (+16);

спеціальна техніка ‒ 1339 (+2).

Ситуація на фронті станом на 12 січня - головні новини

Протягом доби 11 січня відбулось 64 бойових зіткнення на фронті. Найбільше зіткнень сталося на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

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Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що російські десантники та морпіхи не хочуть штурмувати позиції ЗСУ на лівому березі Дніпра у Херсонській області. За її словами, ці підрозділи вважають себе надто елітними для таких лобових атак.

11 січня президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна на фронті не наступає широкими кроками, бо не контролює небо. Водночас, за його словами, росіяни можуть рухатися вперед лише завдяки вбивству тисяч життів.

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