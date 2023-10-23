Окупанти можуть зазнавати втрат через "дружній вогонь", поділилися у Повітряних силах ЗСУ.

Причиною збиття росіянами своїх літаків чи гелікоптерів може бути нескоординованість дій.

Про це речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону. "Не виключено, що можуть літальні апарати потрапляти під "дружній вогонь" через нескоординованість дій", - заявив він.

При цьому додав, що у багатьох війнах таке трапляється, і це - непоодинокі випадки.

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Ігнат зазначає, що у Повітряних силах ЗСУ фіксують такі невдачі ворога. "Це ще одне підтвердження, як кажуть у нас у Повітряних силах, - це об'єктивний контроль, що ворог підтвердив втрату гелікоптера, літака від власної зброї. Для нас це чудова інформація", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН 30 вересня, росіяни помилково збили з комплексу ППО свій винищувач Су-35 в українському полі під Токмаком в Запорізькій області.

Тоді демонструвалися фото збитого винищувача, частини якого розкидало в різні боки, і легкові автомобілі, на яких, швидше за все, прибули експерти для встановлення обставин. Російські пропагандисти тоді стверджували, що нібито після падіння винищувача у небі працював український безпілотник.

Варто зазначити, що станом на 23 жовтня 2023 року вже ліквідовано 320 російських літаків та 324 гелікоптери супротивника.

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