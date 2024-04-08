Внаслідок потужної пожежі корабель отримав значні пошкодження.

У Калінінградській області РФ горів ракетний корабель "Серпухов". Внаслідок пожежі судно отримало значні ушкодження.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в спецслужбах, пожежа на борту "Серпухова" сталася 7 квітня. Йдеться про малий ракетний корабель проекту 21631 "Буян-М". Він є п'ятим кораблем серії.

За словами джерела, російський ракетоносій палав у військово-морській базі "Балтійськ" в Калінінградській області. Співрозмовник видання не уточнив, щои стало причиною загоряння.

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Корабель "Серпухов" - що відомо про судно

"Серпухов" - малий ракетний корабель проекту 21631 "Буян-М" , п'ятий корабель серії. Корабель було спущено на воду 3 квітня 2015 року. У листопаді він прибув у пункт базування Чорноморського флоту - місто Севастополь. Корабель офіційно увійшов до складу 41-ої бригади ракетних катерів Чорноморського флоту.

Згодом корабель кілька разів брав участь у навчаннях Балтійського флоту. Його удостоїли званням "ударний".

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