Серед постраждалих – пенсіонерка та 17-річний хлопець.

Внаслідок ворожого авіаудару по центру Херсона постраждали двоє людей, пошкоджено кілька житлових будівель. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, оприлюднивши відео перших хвилин після авіанальоту.

"Окупанти вкрили вогнем житлову забудову у центральній частині міста. Частково зруйновано триповерховий будинок, а також пошкоджено довколишні оселі", - розповів він.

За його даними, наразі відомо про двох постраждалих. 73-річну жінку доставили до лікарні з вибуховою травмою, контузією та пораненням ноги. Ще один потерпілий – 17-річний хлопець. Його теж госпіталізували.

За інформацією Офісу генерального прокурора, вдень 2 лютого військові РФ атакували місто Херсон та Бериславський район області. Попередньо, по Херсону авіаудар завдано з СУ-34. Дані уточнюються, на місці працюють відповідні служби.

У Бериславі ворог атакував мирне населення дронами. Через скидання вибухівки постраждав місцевий житель, його доставлено до лікарні. Також у селі Інгулець через обстріл травмовано 59-річну жінку та 37-річного чоловіка.

Загибель двох французьких волонтерів на Херсонщині – деталі

Наприкінці січня у Бериславі на Херсонщині внаслідок ворожого удару загинули двоє волонтерів-іноземців, ще троє були поранені. У МЗС Франції підтвердили сьогодні, що це їхні громадяни. Там також зазначили, що РФ доведеться відповідати за свої злочини.

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