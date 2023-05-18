Їх відправляють до спеціально обладнаних польових таборів для підготовки до війни.

Для поповнення своїх втрат російські загарбники заарештовують цивільних на тимчасово окупованих територіях та завозять завербованих злочинців із РФ. Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

"Ворог намагається створити резерви з місцевих мешканців тимчасово окупованих територій. Мета - екстренне поповнення особовим складом передових підрозділів своїх військ, які щоденно зазнають великих втрат у живій силі. В окремих населених пунктах на тимчасово окупованій території України російські загарбники здійснюють облави і затримання місцевих мешканців", - зазначила вона.

За словами Маляр, під час облав усіх затриманих перевіряють на лояльність до окупаційного режиму, а чоловіків, які за віком можуть бути призвані на військову службу, заарештовують, переважно за надуманими приводами.

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Як зазначила заступник міністра, заарештованих у такий спосіб відправляють, як правило, до спеціально обладнаних польових таборів, в яких вже перебувають завезені з російських в’язниць злочинці, які погодились брати участь у бойових діях.

"Наразі поблизу населених пунктів Рогове та Можніківка Луганської області облаштовано декілька таких таборів, до яких під конвоєм з Росії доставляються партії завербованих ув’язнених. Разом з ними утримуються місцеві чоловіки, які були затримані за незначні правопорушення і не погодились підтримувати окупантів. До кінця травня очікується збільшення чисельності особового складу таборів з прибуттям ще двох партій в’язнів з Росії, засуджених переважно за скоєння вбивств з особливою жорстокістю", - повідомила Маляр.

Вона зазначила, що на сьогодні в зазначених таборах перебуває понад 800 осіб, з якими проводяться інтенсивні заходи бойової підготовки, які заплановано завершити протягом одного місяця.

"Після проходження в’язнями курсу бойової підготовки з ними буде укладено контракти, які передбачають обов’язкову участь у бойових діях на тимчасово окупованій території України", - додала заступник міністра.

Втрати росіян на війні

Російська армія скорочується шаленими темпанми завдяки зусиллям ЗСУ. Втрати ворога склали вже 201 тис. 100 осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідували 510 окупантів. Також було знищено два ворожі танки, вісім бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, одна РСЗВ, 11 БПЛА оперативно-тактичного рівня, вісім крилатих ракет.

Як зазначають експерти, перейдена позначка у 200 тисяч мертвих окупантів налякає росіян і може стати справжнім коктейлем "Молотова" для Росії.

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