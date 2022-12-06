Станом на сьогодні відбувається реалізація 15 навчальних модулів для 1125 українських солдатів.

Вже 24 країни-члени Європейського Союзу представили понад 100 пропозиції для Місії із навчання українських солдатів, повідомив у своєму блозі на сайті Європейської служби зовнішніх справ віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Зокрема, високий представник ЄС повідомив, що відвідав місто Бжеґ (Польща), де знаходиться один з центрів підготовки українських військових в рамках роботи Місії з надання Україні військової допомоги (EUMAM).

Боррель на власні очі побачив, як відбуваються навчання українських саперів. Також він поспілкувався з українськими військовими та їхніми інструкторами, серед яких є британські і канадські офіцери.

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"Наша місія з бюджетом на суму 107 мільйонів євро для первісного дворічного мандату підготує 15 тисяч українських солдатів. Навчання відбуватимуться у різних країнах ЄС: 24 країни-члени представили понад 100 пропозицій щодо навчальних модулів, які наразі розглядаються, аби пересвідчитися, що вони відповідають українських потребам. Станом на сьогодні відбувається реалізація 15 модулів для 1125 українських солдатів і дев'ять модулів вже були завершені за участі 377 солдатів", - наголосив Боррель.

Тренування українських військових на Заході

17 жовтня Рада Євросоюзу ухвалила рішення про створення Місії з надання військової допомоги Україні (EUMAM). В рамках місії плануються індивідуальна, колективна та спеціалізована підготовка українських військовослужбовців, у тому числі бійців Сил територіальної оборони.

Мандат місії початково розрахований на два роки, загальні фінансові витрати на цей період передбачені на рівні 106 млн 700 тис. євро.

В ЄС в рамках цієї місії планують провести навчання не менш як 15 тис. українських солдат.

Командувачем місії став директор з питань військового планування та проведення операцій в межах Європейської служби зовнішньої дії, віце-адмірал Ерве Блежан.

14 листопада Боррель заявив, що Україна вже отримала від Євросоюзу і окремо від країн-членів ЄС 8 млрд євро військової допомоги. Лише в рамках Європейського фонду миру було виділено шість траншів на загальну суму до 3,1 млрд євро. Але це без врахування допомоги, яку Україні надають окремо конкретні країни-члени Євросоюзу.

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