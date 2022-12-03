Боррель висловив вдячність Польщі за проведення навчань на своїй території, а також зворушення і захват від розмови з українськими військовими.

Верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель відвідав навчальний майданчик Місії ЄС з військової допомоги Україні.

Ініціатива, яку ЄС затвердив ЄС в жовтні, почала роботу з 15 листопада і вже почала приймати українських військових для навчання за спеціалізованою програмою бойових інженерних військ та розмінування, повідомив Боррель. Загалом, навчання пройдуть 15 тис. військових, зазначає Голос Америки.

Боррель висловив вдячність Польщі за проведення навчань на своїй території, а також зворушення і захват від розмови з українськими військовими.

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"Зворушений розмовою з військовими та сповнений захоплення їхньою хоробрістю та рішучістю, - написав Боррель. - Слів і оплесків недостатньо. Ми маємо продовжувати надавати їм засоби для продовження боротьби проти РФ. І ми не припинятимемо це робити через EUMAM і Європейський фонд миру".

Польща та Німеччина відіграють провідну роль у втіленні цієї ініціативи. Крім того, цього тижня Норвегія оголосила, що виділяє $15 млн на підтримку EUMAM, а Швеція анонсувала намір приєднатись до навчальної місії.

Тренувальна місія ЄС для України

У серпні головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що блок започаткуємісію з підготовки українських військових у сусідній з Україною країні.

8 жовтня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що лідери ЄС досягли консенсусу щодо початку навчальної місії для ЗСУ.

За півтора тижні було прийнято рішення про створення місії ЄС з надання військової допомоги Україні. Вона отримала назву EUMAM Ukraine. Угорщина не підтримала створення місії.

Місія EUMAM Ukraine діятиме на території країн-членів ЄС. Також буде оперативний штаб у Брюсселі для забезпечення загальної координації на стратегічному рівні. Командувачем місії буде віце-адмірал Ерве Блежан, директор Сил військового планування і проведення операцій.

Місія забезпечить індивідуальну, колективну та спеціалізовану підготовку ЗСУ, в тому числі Сил територіальної оборони, а також координацію та синхронізацію діяльності держав-членів, які сприяють проведенню підготовки.

Мандат місії спочатку триватиме два роки, а фінансовий орієнтир загальних витрат на цей період складе майже 107 млн євро.

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