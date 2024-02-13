Очільник розвідки часто бере участь в операціях, які виконують його підлеглі.

Український розвідник Тимур, який очолює спеціальний підрозділ "Тимура" Головного управління розвідки Міноборони, заявив, що Кирило Буданов бере участь в операціях на землі і на воді.

Як розповів Тимур в інтерв'ю "УП", його підрозділ здійснює різні завдання - від штурмових дій до проведення спеціальних операцій на певних ділянках фронту.

Воїн зазначив, що підрозділ не називали на його честь. Ба більше, назви не було взагалі. Втім, президент Володимир Зеленський в одному зі звернень назвав групу ГУР підрозділом "Тимура". Відтоді використовують цю назву.

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Підрозділ "Тимура" створили у перший день повномасштабної війни. До складу увійшли кадрові офіцери, друзі з добровольчих формувань, інші друзі, які займалися професійно спортом.

"З 24 лютого наш підрозділ почав виконувати завдання. Спершу це була Київщина. Зараз у нас велика родина-спецпідрозділ, який виконує завдання в різних куточках світу", - зазначив він.

Тимур розкрив, що нерідко особисто очільник ГУР Кирило Буданов бере участь у операціях підрозділу. Втім, для бійців це "стрес".

"Для нас – це максимальний стрес. Ми дуже стараємося обходити фізичну присутність Кирила Олексійовича, щоб він не приїжджав у квадрат, де ми знаходимося. Тому що це дуже високий ризик. Але у нас командир бойовий, і йому хочеться бути поруч на наших операціях. Тому було декілька операцій, де Кирило Олексійович ішов поруч із нами", - зізнався Тимур.

Розвідник з посмішкою додав, що не може розкрити деталей операцій, але Буданов був разом з підрозділами ГУР під час операцій як на землі, так і на воді.

"Не знаю, як правильно сказати: якщо відповім, що це було не на воді, то це неправда. Якщо скажу, що було тільки на землі, також буде неправда. Це було і на землі, і на воді. Але прямо відповідати не можу з міркувань його безпеки. От після війни із задоволенням все розкажу", - зазначив воїн.

Тимур пригадав, що в одній з операцій його підрозділ взяв у полон 19 росіян. Тоді переговори з росіянами вів особисто Буданов.

"Командир (Буданов – УНІАН) взяв рацію, представився, хто він. Думаю, це теж на них вплинуло. І спокійно пояснив, що саме ми будемо казати, як все відбуватиметься далі і з якою швидкістю буде відбуватися їхня здача в полон. У них тоді була така ситуація, що їм справді було краще здатися", - сказав Тимур.

Буданов на фронті

Раніше представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що Буданов з 2014 року пережив понад 10 замахів на своє життя. За його словами, до спроб вбити Буданова можна віднести й авіаційно-ракетний удар.

Юсов також підкреслив, що під час замахів розвідка, зокрема й в місті постійної дислокації, не зупиняла своєї роботи, як і її очільник. Він зауважив, що внаслідок останніх нападів ніхто зі співробітників ГУР не загинув.

Згодом Юсов пояснив публічність очільника ГУР МОУ Кирила Буданов та розповів про причини його участі у спецопераціях.

На запитання щодо того, що чому Буданов бере особисту участь у військових спецопераціях, що дехто вважає легковажним, Юсов наголосив, що Буданов "може це робити".

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