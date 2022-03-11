Президент записав відеозвернення, в якому зазначив - в Україні не буде хімічної зброї будь-якої іншої зброї масового знищення.

Ввечері 10 березня президент Володимир Зеленский звернувся до українського народу. Політик розповів, що в цей день окупанти зруйнували будівлю головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області. Саме поряд із цією будівлею мали збиратися на евакуацію жителі міста Маріуполь, яке вже не перший день перебуває під інтенсивними обстрілами російської армії.

"Маріуполь та Волноваха залишаються повністю заблокованими. Хоча ми зробили все, що було потрібно для роботи гуманітарного коридору, російські війська так і не припинили вогонь. Попри це я вирішив все одно направити колону вантажівок для Маріуполя. З їжею, водою, ліками", - розповів Зеленський.

Також чиновник зазначив, що продовжується евакуація мирного населення з інших міст, де точаться бої.

"Одним із головних завдань для нас сьогодні була організація гуманітарних коридорів. Суми, Тростянець, Краснопілля, Ірпінь, Буча, Гостомель, Ізюм. За цей день уже вдалося вивезти майже 40 тисяч наших людей. Дати їм нарешті безпеку у Полтаві, Києві, Черкасах, Запоріжжі, Дніпрі, Львові. Вдалося також доправити й гуманітарні вантажі: сотні тонн продовольства, медикаментів", - зазначив президент.

Зеленський зауважив, що те, що зараз відбувається в Україні - це зухвалий терор від досвідчених терористів.

"Світ повинен це знати. Повинен це визнати. Ми всі маємо справу з державою-терористом", - додав президент.

Лідер держави прокоментував фейки, які ширяться в росЗМІ стосовно ймовірного використання хімічної зброї.

"Ми адекватні люди. Я Президент адекватної країни, адекватного народу. І батько двох дітей. І жодної хімічної чи будь-якої іншої зброї масового знищення на моїй землі ніхто не розробляє. І увесь світ це знає. Ви це знаєте. І якщо ви зробите щось подібне проти нас, ви отримаєте найжорстокішу санкційну відповідь", - резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголосив, що країна потребує більших обсягів військової підтримки. Політик акцентував, що тепер, коли вторгнення відбулося і російські війська руйнують українські міста і вбивають мирних людей, Україна отримає військову підтримку, утім - недостатньо.

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