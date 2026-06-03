Кросовери розмітають як гарячі пиріжки: названо найпопулярніші нові авто в Україні

Українці традиційно цінують кросовери за універсальність та практичність.

У травні в Україні було продано близько 5,5 тис. нових легкових автомобілів. Такі дані наводить портал "УкрАвтопром".

До десятки лідерів потрапили майже виключно кросовери, які українці традиційно цінують за практичність та універсальність. Ці автомобілі прекрасно адаптовані до вітчизняних доріг та підходять для сімейного використання.

Що стосується окремих моделей, то тут обійшлося без сюрпризів.

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У травні найбільший попит мав кросовер Renault Duster. Ця модель уже давно зарекомендувала себе як "народний" автомобіль завдяки своїй надійності, помірній вартості та здатності впевнено експлуатуватися навіть у дуже складних умовах.

Друге місце посів Hyundai Tucson, який також завоював довіру завдяки оптимальному співвідношенню ціни та якості. На третьому місці опинився кросовер Mazda CX-5. Серед головних переваг цього авто – надійність та преміальна якість матеріалів.

Загалом десятка лідерів виглядає так:

1. Renault Duster – 426 од.;

2. Hyundai Tucson – 214 од.;

3. Mazda CX-5 – 186 од.;

4. Skoda Kodiaq – 182 од.;

5. Toyota RAV4 – 170 од.;

6. Volkswagen Touareg – 153 од.;

7. Toyota Land Cruiser Prado – 130 од.;

8. Toyota Yaris Cross – 127 од.;

9. BMW 3 Series – 126 од.;

10. Nissan X-Trail – 125 од.

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Нещодавно стало відомо, що лідером серед автомобільних брендів у травні стала Toyota. Одразу за нею йдуть Skoda та Renault. Серед преміальних марок найпопулярнішою виявилася BMW.

А ще раніше УНІАН писав, що з січня по квітень в Україні було зареєстровано 69,7 тис. уживаних легкових автомобілів, імпортованих з-за кордону. Переважну частку цього ринку – 53% – склали кросовери. Найбільший попит серед них мав Volkswagen Tiguan.

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