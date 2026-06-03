Росіяни вдвічі порізали плани з виробництва одного з ключових пасажирських літаків

Ту-214 є одним із головних проєктів Росії у цивільній авіації.

У Росії знову скоротили план виробництва пасажирських літаків Ту-214, які мали б замінити недоступні через санкції авіалайнери Boeing і Airbus. Про це з посиланням на голову Об'єднаної авіабудівної корпорації Вадима Бадеху пише The Moscow Times.

У 2026–2027 роках буде випущено 12 таких літаків замість 24, які були передбачені чинною комплексною програмою розвитку цивільної авіації.

"Перші літаки (Ту-214, – УНІАН) на виході, цього року зробимо 4, наступного – 8 і далі до 20. Завод до цього практично готовий, ми готові випускати його серійно, масово. Цього року літаки отримають спецзамовники, а Red Wings розпочне з 2027 року", – повідомив Бадеха.

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Згідно з першою версією комплексної програми розвитку цивільної авіації, затвердженого після вторгнення в Україну, у 2023 році Казанський авіаційний завод мав випустити три Ту-214, у 2024-му – сім, а у 2025-му – десять.

У реальності було зібрано лише один такий літак, закладений ще у 2019 році. Його передали у користування російському віце-прем’єру Денису Мантурову.

Спочатку стартовим експлуатантом Ту-214 мав стати російський "Аерофлот". Однак через затримки із термінами компанія відмовилася від закупівель. У травні повідомлялося, що намір підписати контракт на постачання літаків Ту-214 підтвердила авіакомпанія S7, яка планує закупити близько 100 таких машин.

Довідка УНІАН. Авіалайнер Ту-214 можна вважати "новим" лише умовно – фактично йдеться про спробу відродження радянського проєкту Ту-204, перший політ якого відбувся у 1989 році.

Цей літак є середньомагістральним вузькофюзеляжним пасажирським авіалайнером, створеним як заміна Ту-154. Машина не здобула значного попиту ані в Росії, ані за її межами – за весь час було випущено лише близько 90 літаків цього типу.

Експерти ставлять під сумнів доцільність відновлення проєкту, вказуючи на його технічні недоліки, зокрема високу витрату пального та проблеми з бортовими системами російського виробництва.

Російський авіапром – інші новини

Загалом фахівці констатують, що програма розвитку цивільної авіації в Росії фактично зазнала провалу.

Раніше повідомлялося, що попри вимогу Володимира Путіна "відродити авіапром як у СРСР", у Росії за останні роки змогли зібрати лише одиничні пасажирські авіалайнери. Як зазначають фахівці, для реального відновлення авіабудування Москва не має технологій, виробничих потужностей і комплектуючих.

Нагадаємо, раніше стало відомо про черговий зрив програми Іл-114-300 – модернізованої версії радянського Іл-114.

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