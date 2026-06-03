Валюта продовжує дорожчати: курс долара і євро в обмінниках та банках

Продати долар можна в середньому за курсом 44,05 грн, євро – 51,20 грн.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 3 червня, зріс на 8 копійок і складає 44,55 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,05 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 2 копійки і становить 51,95 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,20 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,20 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,10 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,80 грн/євро, а курс продажу - 51,70 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на середу, 3 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,34 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 4 копійки. Цей показник став новим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 28 травня – 44,30 грн/дол.).

Щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,66 гривні за один євро, тобто українська валюта втратила 6 копійок.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів, що гривня посіла 11 місце у світовому антирейтингу валют за підсумками січня-травня 2026 року – українська валюта втратила 4,68% по відношенню до долара. Найсильнішими валютами стали замбійська квача, ізраїльський шекель та російський рубль.

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