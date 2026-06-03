'Фора' поглинає велику мережу і розширює свою присутність: плюс 180 супермаркетів

Маркети знаходяться в столиці та області.

До складу мережі супермаркетів "Фора" переходять близько 180 магазинів іншої великої мережі "Бадьорий". Таким чином "Фора" значно розширює свою присутність у Києві та Київській області.

Про це повідомляє Асоціація рітейлерів України (RAU) з посиланням на пресслужбу компанії. Поглинання відбулося після того, як ПАТ ЗНВКІФ "Бенефіт", що є частиною Fozzy Group, так само як і "Фора", фіналізувало угоду про набуття контролю над компанією "Недлес", яка є оператором мережі "Бадьорий".

До цього 26 березня співвласник Fozzy Group Володимир Костельман отримав дозвіл від Антимонопольного комітету на набуття контролю над мережею магазинів "Бадьорий".

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У 2025 році мережа "Фора" налічувала 399 супермаркетів, тож поглинання "Бадьорого" збільшить кількість магазинів майже в півтора рази. "Фора" планує посилити присутність у Києві та Київській області та збільшити операційну ефективність завдяки масштабуванню.

Поглинання має відбуватися поступово – на початку магазини "Бадьорий" продовжать працювати у звичному форматі. Нове керівництво обіцяє зберегти персонал, партнерів-постачальників та врахувати особливості кожного окремого маркету.

Останні новини ритейлу

Аналітики констатують, що наразі на українському ринку ритейлу великі мережі активно поглинають малий бізнес. Причинами подібних тенденцій стали інфляція та падіння купівельної спроможності населення.

Водночас ринок України залишається привабливим для іноземних платформ. Так, один з найшвидше зростаючих дисконтних ритейлерів Європи Pepco офіційно оголосив про вихід на український ринок. Перший магазин мережі має запрацювати наприкінці жовтня 2026 року.

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