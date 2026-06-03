Курс валют у 'ПриватБанку': скільки коштує долар 3 червня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,44 грн, євро – 52,08 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у середу, 3 червня, зріс на 2 копійки і становить 44,50 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 51,90 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,90 гривні, а євро - за курсом 51,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

Відео дня

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у середу залишився на попередньому рівні і складає 44,44 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінювався – 52,08 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на середу, 3 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,34 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 4 копійки. Цей показник став новим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 28 травня – 44,30 грн/дол.).

Щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,66 гривні за один євро, тобто українська валюта втратила 6 копійок.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 3 червня, зріс на 8 копійок і складає 44,55 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,05 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 2 копійки і становить 51,95 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,20 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: