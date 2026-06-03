За понад 1000 км від України: Зеленський підтвердив ураження Петербурзького нафтового терміналу

Також уражено Кронштадтську базу.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив успішне ураження Петербурзького нафтового терміналу. Як повідомив глава держави у Telegram, є хороші результати наших далекобійних санкцій від воїнів СБУ, СБС, ССО, ГУР та ДПСУ.

Як наголосив Зеленський, цієї ночі було уражено важливі об’єкти на території Росії.

"Серед них – Петербурзький нафтовий термінал. Від нашого державного кордону України до цього обʼєкта російської нафтової галузі, яка працює на війну, близько 1100 кілометрів. Також досягнуто і суто військових цілей на Кронштадтській базі", - відзначив президент.

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Крім того, к додав глава держави, ще одна ціль – підприємство в Тамбовському регіоні, яке залучене у виробництві російської зброї. Відстань від лінії фронту – майже 600 кілометрів.

"Дякую нашим воїнам за влучність. Український план далекобійних санкцій виконується саме так, як це і потрібно для наближення миру", - заявив Зеленський.

Як повідомляють Сили спеціальних операцій ЗСУ у Telegram, після серії дронових ударів на місці нафтового терміналу у Санкт-Петербурзі зафіксовані чисельні масштабні пожежі.

"Підсанкційний обʼєкт має 31 резервуар загальним об’ємом 324 тисячі кубічних метрів. Нафтовий термінал з пропускною здатністю 12,5 млн тон на рік перевалює нафту, нафтопродукти, зріджений природній газ та інші рідкі хімічні речовин", - наголошується у повідомленні.

Як додали в ССО, ураження нафтової та логістичної інфраструктури ворога знижують його спроможності вести війну проти України.

Удар по Петербурзькому нафтовому терміналу

Як повідомляв УНІАН, Петербурзький нафтовий термінал було уражено дронами у перший день відкриття економічного форуму, на якому 5 червня має виступити ініціатор війни Володимир Путін.

Також є повідомлення про те, що БПЛА атакували територію підприємства АТ "Прогрес" у Мічурінську, Тамбовська область. Воно відоме виробництвом "високотехнологічної апаратури для ракетних і авіаційних систем управління".

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