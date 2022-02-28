Окупант розповів мамі, що їх відправили на війну з Україною.

У мережі з'явилося листування російського окупанта з мамою. Напередодні своєї загибелі він розповів їй, що потрапив в Україну на війну.

Мама запитала у нього, чому він так довго не відповідав на повідомлення і чи точно він на навчаннях. Російський солдат відповів їй, що перебуває не в Криму на навчаннях, а на справжній війні в Україні.

"Мамо, я в Україні. Тут справжня війна. Мені страшно. Ми хе**чимо по всім підряд, навіть по мирним. Нам сказали, що вони нас вітатимуть, а вони кидаються під нашу техніку і не дають проїхати. Називають нас фашистами. Мамо, мені дуже важко. Я зараз тільки вмерти хочу", - написав солдат.

Нагадаємо, раніше українські військові затримали диверсанта, який не зміг вимовити слово "паляниця".

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