За словами радника президента, на першому етапі достатньо буде "звернутися до внутрішнього ринку за запозиченням капіталів".

Якщо фінансова допомога Україні буде припинена, Київ вдастся до плану "Б". Про це в ефірі телемарафону заявив радник президента Олег Устенко.

"Якщо підтримки не буде у перші дні січня, це означає, що потрібно переходити до плану "Б". План "Б" може бути багаторівневим, але я вважаю, що на першому етапі достатньо буде звернутися до внутрішнього ринку за запозиченням капіталів", – пояснив Устенко.

За його словами, дефіцит державного бюджету наступного року попередньо сягне 40 млрд доларів. Тож для України дуже важливою є систематичність траншів допомоги від союзників.

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При цьому, за прогнозами Устенка, Україна може отримати $10 мільйонів із заморожених російських активів першим траншем. Ці кошти одразу спрямують на фінансування дефіциту державного бюджету.

Водночас радник президента України висловив сподівання на надання фінансової допомоги з боку Європейського Союзу до 25 грудня.

Фінансова допомога Україні - останні новини

В МЗС України впевнені, що у січні вдасться дотиснути Угорщину для затвердження 50 млрд євро фінансової допомоги від Євросоюзу. У відомстві підкреслили, що ці кошти будуть спрямовані, зокрема, на підтримку макроекономічної стабільності, відновлення та модернізацію нашої держави, а також прискорення інтеграції в ЄС.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна отримала 400 млн доларів від Світового банку. Фінансування буде спрямовано на часткову компенсацію видатків держбюджету на пенсійні виплати та оплату праці медпрацівників за програмою медичних гарантій.

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