Всього передбачено 4 хвилі мобілізації. Мобілізація проводиться на загальних підставах для всіх верств населення.

24 лютого 2022 року, після нападу Росії на Україну президент Володимир Зеленський видав Указ "Про загальну мобілізацію".

3 березня 2022 року вийшов Закон Верховної Ради "Про мобілізацію", яким указ президента був затверджений. Оголошена і проводиться загальна мобілізація протягом 90 діб з дня набрання Указом чинності.

Хвилі мобілізації: кого зараз мобілізують в Україні

Всього передбачено 4 хвилі мобілізації. Мобілізація проводиться на загальних підставах для всіх верств населення.

Перша черга - це колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили за контрактом або в одній з хвиль мобілізації.

Друга черга (яка проходить зараз) - військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

Мобілізаційний резерв - військовозобов'язані громадяни, які закінчили військові кафедри ВУЗів як офіцери запасу і яких не закликали під час попередніх мобілізаційних кампаній.

Громадський резерв - громадяни, у яких немає вікових та фізичних обмежень щодо призову на військову службу. Їх можуть залучити для комплектування Збройних Сил та інших військових формувань виключно в особливий період.

За даними ЗСУ, майже 100% резервістів, які перебували на обліку, вже прибули у свої бойові військові частини і сьогодні виконують завдання з оборони.

Чи відправлять відразу воювати на передову?

Ні. Громадяни, які не проходили раніше службу, але були мобілізовані, в обов'язковому порядку направляються в навчальні центри ЗСУ, де проходять відповідну підготовку, а вже після цього - у військові частини.

У зв'язку з ситуацією, яка склалася в державі, підготовка рядового і сержантського складу у навчальних центрах проводиться за скороченими термінами (без зниження якості навчання) і становить від 7 до 20 діб (в залежності від складності спеціальності).

Якщо вас без навичок володіння зброєю і підготовки направили на передній край, повідомте про це за телефонами гарячої лінії. Для того щоб оперативно розібратися і вжити заходів, потрібно назвати ПІБ мобілізованої особи і номер військової частини, в яку направили (0-800-500-410; 0-800-500-442; 044-454-44-99).

Чи мобілізують переселенців?

Військовозобов'язані громадяни (18-60 років), які покинули свої будинки, обов'язково повинні стати на облік за місцем фактичного перебування.

Після цього їх можуть мобілізувати і надалі направити до військових частин або навчальних центрів.

Чи можуть вручити повістку на блокпосту?

Законом не встановлено місце, в якому українцю можуть вручити поїздку. Теоретично, це може бути і на блокпосту, і на вулиці. Але спершу необхідно встановити особу людини, а тільки потім їй можуть вручити повістку. Тому при собі завжди потрібно мати документи. У період воєнного стану потрібно на вимогу надавати документи для перевірки уповноваженим особам.

Хто може вручити повістку?

Уповноваженими для вручення повісток є співробітники військових комісаріатів, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Повістки українцям можуть також вручатися безпосередньо посадовими особами районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Які бувають види повісток?

Повістки бувають чотирьох видів:

- уточнення облікових даних;

- проходження медкомісії;

- призов на військову службу до ЗСУ;

- прибути на призовну дільницю.

Доставляти в територіальні центри комплектування військовозобов'язаних можуть органи Національної поліції України.

Після прибуття до військкомату необхідно пройти військово-лікувальну комісію. Якщо визнають - придатним, то військовозобов'язаний отримає другу повістку про явку за першим викликом або в конкретну дату. При неявці по цій повістці настає кримінальна відповідальність.

У той же час, після проходження комісії людину можуть відразу направити для проходження служби без вручення повістки.

Чи можна добровільно піти на службу?

Громадяни України віком від 18 до 60 років можуть добровільно вступити на військову службу. Це може бути служба за контрактом. У період дії воєнного стану, українців або мобілізують (служба у військовій частині), або приймуть до територіальної оборони (ТрО).

Для цього необхідно звернутися до територіального центру комплектування. З собою потрібно мати паспорт, код і документ про приписку до ділянки (приписне, військовий квиток).

Чи будуть мобілізовувати жінок?

Жінок, у яких є військово-облікові спеціальності, можуть закликати на військову службу.

Поки такої необхідності немає. В окремих випадках жінок можуть мобілізувати за найбільш дефіцитними для Збройних Сил України та військовими спеціальностями. До таких належать: медичні, зв'язкові, обчислювальна техніка, Радіоелектроніка, водії автотракторних (гусеничних) засобів, водолази, механіки і монтажники авіаційних машин, картографії, топогеодезії, фотограмметрії, аерофотослужби, поліграфії, кінорадіомеханіки, харчової промисловості, фінансово-економічної діяльності.

Коли скасують мобілізацію в Україні?

Планування подальших мобілізаційних заходів в Україні залежить від розвитку ситуації на лінії зіткнення.

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