Зараз, як ніколи раніше, важливо розповідати про реальні події в Україні.

Маховик російської пропаганди закрутився з новою силою після вторгнення РФ в Україну. Роскомнагляд навіть пригрозив "Вікіпедії" блокуванням за статтю про напад на нашу державу. Частина людей в Росії досі не розуміє, що в Україні йде саме війна. Однак тепер як мінімум своїх близьких і знайомих з РФ і Білорусі буде простіше переконати. Для цього більше не знадобиться дзвонити і витрачати нерви. Українські IT-ентузіасти створили автоматизоване рішення.

Ось покрокова інструкція, що саме потрібно зробити:

Заходимо в Telegram-бот "Дзвінок другу".

Натискаємо "почати" і вводимо до десяти номерів своїх рідних або близьких з РФ і Білорусі.

Вони отримають дзвінок і SMS. З голосовим записом і текстом повідомлення можна ознайомитися за посиланнями.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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