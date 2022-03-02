Як розкрити близьким у Росії та Білорусі правду про війну / фото Bloomberg
Маховик російської пропаганди закрутився з новою силою після вторгнення РФ в Україну. Роскомнагляд навіть пригрозив "Вікіпедії" блокуванням за статтю про напад на нашу державу. Частина людей в Росії досі не розуміє, що в Україні йде саме війна. Однак тепер як мінімум своїх близьких і знайомих з РФ і Білорусі буде простіше переконати. Для цього більше не знадобиться дзвонити і витрачати нерви. Українські IT-ентузіасти створили автоматизоване рішення.
Ось покрокова інструкція, що саме потрібно зробити:
- Заходимо в Telegram-бот "Дзвінок другу".
- Натискаємо "почати" і вводимо до десяти номерів своїх рідних або близьких з РФ і Білорусі.
- Вони отримають дзвінок і SMS. З голосовим записом і текстом повідомлення можна ознайомитися за посиланнями.
Війна Російської Федерації проти України
- Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.