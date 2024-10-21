Якщо кораблі російських загарбників виходять у море самостійно, то в більшості випадків це, найімовірніше, заходи щодо розосередження корабельного складу, зазначили у ВМС ЗСУ.

Російські окупанти, на думку фахівців, готові до нової масштабної атаки по Україні - у Військово-морських силах ЗС України розповіли, що ознаками підготовки комбінованого удару є одночасне підняття у повітря авіаційних ракетоносіїв та вихід на чергування в Чорне море носіїв "Калібрів".

За словами речника ВМС ЗСУ, капітана 3-го рангу Дмитра Плетенчука, сказаним в етері "Еспресо", коли відбувається комбінована атака з боку РФ, то, зазвичай, вона намагається залучити всі наявні ресурси. Це безпілотники типу "Шахед", які беруть на себе роль навантаження та виявлення українських систем ППО, "Калібри", які фактично виконують подібне завдання, але є більш швидкісними цілями тощо.

"Тобто, якщо готується якась комбінована атака, ознаки цієї атаки ви обов’язково помітите. Це підготовка стратегічної авіації, їхні (літаків, - УНІАН) злети за кілька годин можна бачити. І, відповідно, якщо додатково виводять в цей час в море кораблі, які є носіями крилатих ракет, це може означати підготовку до такої атаки", - сказав Плетенчук.

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Водночас, за його словами, якщо кораблі виходять у море самостійно, то в більшості випадків це, ймовірніше за все, заходи щодо розосередження корабельного складу:

"Тобто, вони готові вийти в море назустріч українським дронам, щоб не залишатися у пункті базування. Що їх змушує так реагувати, наразі я не можу сказати. Але ми бачили таку картину кілька разів, коли ракетоносії фактично евакуюються з пункту базування (Новоросійська, - УНІАН) та після доби-двох вони туди повертаються".

Також він розповів, що в акваторії Чорного та Азовського морів наразі немає універсальних пускових установок - носіїв, які можуть запускати інші типи ракет, окрім "Калібрів".

Важливі новини України про війну - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, на думку авіаційного експерта Костянтина Криволапа, РФ готова до нової масштабної ракетної атаки по Україні в будь-який момент. За його словами, ракетами Х-101 та Х-555 вже спорядили військові авіаборти, у росіян може накопичитись на зараз якась кількість озброєння для повітряної атаки.

Як зауважив експерт, окупанти хочуть залишити Україну без світла і тепла взимку. За його інформацією, під час атаки Росія може застосувати, крім "Шахедів", також крилаті ракети Х-101 та Х-555, що були основним засобам для ударів по енергетичній інфраструктурі України минулої зими.

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