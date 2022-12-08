Повернення РФ до міжнародного права буде лише після виплати репарацій, сказав Михайло Подоляк.

В ОП заявили, що переговори України та РФ можна провести у Ялті після деокупації Криму.

Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у мікроблозі Twitter. За його словами, предметом розмови будуть репарації та покарання російських еліт на трибуналі.

"Росія має вивести війська та звільнити території. Еліти РФ мають пройти через трансформацію. І тоді відбудуться переговори – конструктивний діалог, що зафіксує повернення РФ до міжнародного права, розмір компенсаційних виплат та узгодить графік засідань спецтрибуналу в Ялті", - написав Подоляк.

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Трибунал для російських військових злочинців

Російських військових злочинців, а також керівництво РФ очікує трибунал за звірства в Україні. Росіяни на тимчасово окупованих територіях влаштовували катівні, ґвалтували і вбивали місцевих жителів, а також зафіксовані свідчення масових звірств і депортацій.

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