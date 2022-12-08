В ОП заявили, що переговори України та РФ можна провести у Ялті після деокупації Криму.
Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у мікроблозі Twitter. За його словами, предметом розмови будуть репарації та покарання російських еліт на трибуналі.
"Росія має вивести війська та звільнити території. Еліти РФ мають пройти через трансформацію. І тоді відбудуться переговори – конструктивний діалог, що зафіксує повернення РФ до міжнародного права, розмір компенсаційних виплат та узгодить графік засідань спецтрибуналу в Ялті", - написав Подоляк.
Трибунал для російських військових злочинців
Російських військових злочинців, а також керівництво РФ очікує трибунал за звірства в Україні. Росіяни на тимчасово окупованих територіях влаштовували катівні, ґвалтували і вбивали місцевих жителів, а також зафіксовані свідчення масових звірств і депортацій.
Посол США з особливих доручень в області глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак повідомив про злочини росіян в Україні.
Національна асамблея Франції ухвалила резолюцію щодо створення спецтрибуналу для президента РФ Володимира Путіна і його найближчого оточення за воєнні злочини в Україні.