24-річний Ярослав Карлійчук був родом з Чернівецької області.

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі внаслідок ворожого обстрілу загинув 24-річний військовослужбовець з Чернівецької області Ярослав Карлійчук.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Чернівецької обласної державної адміністрації.

За інформацією ОДА, загиблий родом із села Черепківці Глибоцької територіальної громади Чернівецької області. Ярослав Карлійчук був старшим солдатом, проходив службу у підрозділі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, яка дислокується у місті Коломия (Івано-Франківська область).

Загиблого планують поховати у його рідному селі, дата похорону буде відома згодом.

Як повідомив УНІАН голова Глибоцької територіальної громади Григорій Ванзуряк, у загиблого залишилися мати, дружина і дитина.

Читайте такожДоба на Донбасі: ворог шість разів порушив режим тиші

За словами керівника громади, Ярослав Карлійчук народився в 1996 році у Черепківцях, закінчив місцеву школу. Мати загиблого воїна працює у військовому госпіталі, а батько помер раніше. Карлійчук двічі підписував контракт про проходження військової служби в ЗСУ.

Військовослужбовець був одружений у Херсонській області.

Як раніше повідомляв УНІАН, сьогодні в районі проведення ООС на Донбасі внаслідок прицільного ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ. Про інцидент повідомили представникам ОБСЄ.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Микола Кобилюк