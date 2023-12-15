Ще у березні там було чимало особового складу та техніки, яка прибувала залізницею з Росії.

База з ремонту військової техніки окупантів біля села Новостепове у Джанкойському районі (тимчасово окупований Крим) раптово стала спустошеною.

Як повідомляє моніторинговий проект "Кримський вітер", на цій базі росіяни довгий час ремонтували підбиту техніку і готували до відправки на фронт. Ще у вересні там було набагато більше автомобілів, БТР, танків та іншої бронетехніки, ніж зараз.

Кількість техніки на цій базі стрімко зменшувалася з березня цього року. Весною особового складу там було багато, зараз – майже нікого.

"Виходячи з цього, можна зробити два припущення: або ремонтувати вже нема чого, або ремонт проводять десь в іншому місці. Але про нову дислокацію нам нічого невідомо", - пише проект.

Останні новини з Криму

Нагадаємо, що в ніч на 5 грудня жители окупованого півострова повідомляли про гучні вибухи у Керчі та Феодосії. Тієї ж ночі окупанти перекривали Кримський міст.

У російському Міністерстві оборони вранці заявили, що Крим опинився під атакою 35 безпілотних літальних апаратів. Вони нібито збили 22 з них, а інші - перехопили.

Вас також можуть зацікавити новини: