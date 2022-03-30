Він зауважує, що головні зусилля України в боротьбі з Росією будуть спрямовані на переконання західних партнерів в необхідності термінового нафтового ембарго та передачі Україні важкої зброї.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зауважує, що економічний крах Росії у швидкій перспективі - це нафтове ембарго.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Всі сьогодні повинні розуміти, що наші головні зусилля в боротьбі з Росією будуть направлені на переконання західних партнерів у необхідності термінового нафтового ембарго та передачі Україні важкої зброї, включно з системами ППО, літаками та артилерією. Економічний крах Росії у швидкій перспективі - це нафтове ембарго", - наголосив Єрмак.

Так, додав він, західні партнери "не на словах мають довести, що вони в цьому зацікавлені так само, як і в нашій перемозі".

Нагадаємо, Єрмак розповів, чого Україна очікує від перемовин з Росією. За його словами, українська делегація працює цілодобово, аби зустріч Зеленського та Путіна відбулася.

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