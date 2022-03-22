Українська делегація працює цілодобово, аби зустріч Зеленського та Путіна відбулася.

За підсумками перемовин із Росією Україна очікує на припинення агресії та виведення російських військ з української території.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час відеозустрічі в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House (Великобританія).

"Я сподіваюся, що ці домовленості передусім передбачатимуть припинення вогню, бомбардувань, вихід російських військ до території 23 лютого 2022 року, а також що почнуться консультації та розмови з інших питань щодо повернення наших територій, щодо повернення повного контролю української влади до територій міжнародно визнаних кордонів", - зазначив він.

Крім того, за його словами, такі домовленості мають передбачати побудову нової системи безпеки для України.

"Ми дуже хочемо, щоб ця війна закінчилася якомога швидше. Закінчилася домовленостями виключно в інтересах нашої країни. Тим, що ми отримали, а не втратили. Тим, що ми насамперед отримали нову систему безпеки. Немає більше часу чекати, думати. Немає більше часу зволікати із цим рішенням", - сказав Єрмак.

Керівник ОП наголосив, що не може бути жодних компромісів стосовно незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України.

"Ми готові говорити про будь-які питання, ми готові зустрічатися, і ці питання треба вирішувати. Не треба закривати на них очі. І питання Донбасу, і питання Криму, і передусім питання припинення війни та виходу російських військ із української території. Все це має бути предметом розмови. Насамперед розмови між президентом України і президентом Росії", - переконаний він.

Єрмак зауважив, що українська делегація працює в режимі 24/7, щоб зустріч глав держав відбулася.

"Триває потужна робота, у якій беруть участь, зокрема, наші партнери. Тому, безумовно, переговори й домовленості є найкоротшим шляхом до припинення війни", - резюмував він.

Переговори Росії та України: що відомо

Як повідомляв УНІАН, перший раунд переговорів України та Росії завершився близько 18:00 28 лютого 2022 року, переговори тривали близько шести годин.

За словами Михайла Подоляка, "сторони визначили низку пріоритетних тем, за якими намітилися певні рішення".

З того часу пройшли декілька раундів переговорів. Останній - 21 березня.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що перемовини з РФ йдуть важко, позиції сторін різні.

Згідно з міжнародними конвенціями, без згоди сторін не можна під час перемовин виносити їхній зміст на широкий загал, однак Росія порушує ці норми, заявляв радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Зокрема, британська газета Financial Times писала про "значний прогрес" у переговорах Росії та України щодо 15-ти пунктів "мирного плану" з виведенням військ та припиненням вогню, якщо Київ оголосить про "нейтралітет" і погодиться на деякі обмеження у своїй армії.

Арестович, коментуючи публікацію, зазначив, що вона відбивала "вимоги" РФ.

"Ці "хотілки" не відображають реальний хід перемовин, тим більше реальну позицію української сторони. Ці свої "хотілки" вони зазначили нібито як реальний перебіг перемовин", - розповів він.

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