Очільник ОП наголосив, що за часів Зеленського Україна не віддасть жодного сантиметра своєї території.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що якби Володимир Зеленський був президентом у 2014 році, Україна би не втратила Крим.

Про це він заявив в інтерв'ю іноземним журналістам.

"Ми довели всім, що ми серйозний гравець, з яким доведеться рахуватися всім. Нас не дуже чітко чули перед війною. Якби були введені жорсткі санкції проти РФ, тоді можна було вплинути на події та хід історії", - зазначив Єрмак.

Він наголосив, заклик України про закрите небо досі актуальний.

"Щодо переговорів. Якщо Росія починала з мови ультиматумів, то тепер є діалог, складний, але діалог. За часів Зеленського Україна не віддасть жодного сантиментра нашої території", - наголосив голова ОП.

За його словами, якби Зеленський був президентом у 2014 році, Україна би не втратила Крим.

"Адже починалося все однаково - і тоді, і зараз", - вважає Єрмак.

Нагадаємо, Єрмак зазначив, що українська армія вище за рівнем, ніж деякі армії НАТО.

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