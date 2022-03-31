Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що українська армія вище за рівнем, ніж деякі армії НАТО.
Про це він заявив в інтерв'ю іноземним журналістам.
За словами Єрмака, фіксація бажання вступити в НАТО в Конституції - це не захист від війни.
"Ми потребуємо справжнього захисту. Ми переконані, що наша армія вище за рівнем, ніж деякі армії НАТО, і можливо завтра НАТО скаже: "Заходьте в НАТО", але якщо це не станеться, то ми маємо побудувати працюючу систему безпеки, нову систему безпеки, в центрі якої буде Україна", - зазначив він.
Керівник ОП наголосив, що Україні потрібна система безпеки 24/7, коли в разі агресії проти України без будь-яких додаткових рішень вона може отримати повну військову, фінансову, дипломатичну та гуманітарну підтримку.
"Це як 911, коли 24 години на добу ти маєш можливість набрати і отримати допомогу", - уточнив він.
Нагадаємо, на думку Єрмака, РФ вважає небажання Заходу закривати небо "слабкістю демократії та вседозволеністю".