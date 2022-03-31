Україні потрібна система безпеки 24/7, коли в разі агресїі проти України без будь-яких додаткових рішень вона може отримати повну військову, фінансову, дипломатичну та гуманітарну підтримку.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що українська армія вище за рівнем, ніж деякі армії НАТО.

Про це він заявив в інтерв'ю іноземним журналістам.

За словами Єрмака, фіксація бажання вступити в НАТО в Конституції - це не захист від війни.

"Ми потребуємо справжнього захисту. Ми переконані, що наша армія вище за рівнем, ніж деякі армії НАТО, і можливо завтра НАТО скаже: "Заходьте в НАТО", але якщо це не станеться, то ми маємо побудувати працюючу систему безпеки, нову систему безпеки, в центрі якої буде Україна", - зазначив він.

Керівник ОП наголосив, що Україні потрібна система безпеки 24/7, коли в разі агресії проти України без будь-яких додаткових рішень вона може отримати повну військову, фінансову, дипломатичну та гуманітарну підтримку.

"Це як 911, коли 24 години на добу ти маєш можливість набрати і отримати допомогу", - уточнив він.

Нагадаємо, на думку Єрмака, РФ вважає небажання Заходу закривати небо "слабкістю демократії та вседозволеністю".

Вас також можуть зацікавити новини: