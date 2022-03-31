Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган узгодили подальші кроки на шляху до досягнення миру.
Про це Зеленський повідомив у Twitter.
"Відзначив високий рівень організації перемовин делегацій у Стамбулі. Узгодили подальші кроки на шляху до досягнення миру", - зазначив він.
Президент Україні наголосив, що вдячний за готовність Туреччини стати гарантом безпеки нашої держави.
Нагадаємо, Ердоган анонсував якнайшвидшу зустріч Зеленського і Путіна. Турецький лідер висловив сподівання на визначення дати зустрічі президентів України та Росії, однак не уточнив, про які саме дати йдеться.