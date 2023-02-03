За словами дипломата, ЄС підтримує Україну у захисті своєї території, суверенітету та населення.

Європейський союз передав Збройним силам України понад сотню позашляхових вантажівок у межах нового пакету допомоги.

У п'ятницю, 3 лютого, вони вже прибули до України, повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель у Twitter.

"Ще один конкретний приклад підтримки Збройних сил України у захисті своєї території, суверенітету та населення. Сьогодні в рамках Європейського фонду миру в Україну прибули нові позашляхові вантажівки", - написав дипломат.

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Так, для військових передали:

13 нових позашляхових вантажівок для перевезення українських бійців;

94 позашляхові вантажівки;

50 машин швидкої допомоги.

"І їх буде ще більше. ЄС продовжуватиме підтримувати Україну доти, доки це буде необхідно", - наголосив Боррель.

Допомога Україні

За даними Bloomberg, з моменту повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від союзників понад 4 тисячі одиниць різноманітної техніки. І нещодавно з'явився список всієї військової допомоги з розбивкою на категорії.

16 грудня 2022 року лідери ЄС домовилися про виділення 18 мільярдів євро для України. Гроші надаватимуть щомісяця траншами по 1,5 млрд євро.

США також регулярно передають Україні військову допомогу на мільярди доларів. Так, сьогодні Штати оголосили про надання країні нового пакету військової допомоги на загальну суму в 2,2 мільярда доларів.

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