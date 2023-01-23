Глава європейської дипломатії висловив підтримку ініціативі України щодо справедливого миру.

Віце-президент Європейського парламенту, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявляє, що лише Україна прагне миру, бо Росія виступає на боці війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів.

Глава європейської дипломатії висловив підтримку ініціативі України щодо справедливого миру.

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"Ми продовжимо підтримувати цю пропозицію по суті, аби забезпечити максимально широку глобальну підтримку", - зазначив Боррель.

У цьому зв'язку, сказав він, ЄС буде наполягати на реалізацію двох ключових елементів. Перший - це незалежність, суверенітет і територіальна цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також на невід'ємному праві України на самооборону.

Крім того, за його словами, важливо добитися притягнення відповідальності за війну.

"Це Росія, яка виступає на боці війни. На боці порушення міжнародного права. А Україна виступає за мир і з цією метою виступає з ініціативами. Ми не бачили жодної щирої готовності від Росії стосовно справедливого і стійкого миру", - наголосив Боррель.

Він зазначив, що відбувається робота над можливими варіантами притягнення Росії до відповідальності, і зокрема, в рамках Організації Об'єднаних Націй.

"Основна мета цієї роботи полягає у тому, щоби зберегти вирішальну роль міжнародного суду і міжнародного кримінального правосуддя", - підкреслив Боррель.

Він додав, що існує велика підтримка з метою започаткування міжнародної прокурори у Гаазі як першого кроку до притягнення винних у воєнних злочинах до відповідальності.

Трибунал щодо злочинів РФ: подробиці

Європарламент схвалив резолюцію про створення спецтрибуналу для переслідування вищого керівництва Росії за злочини агресії проти України.

Розслідування проти влади РФ, а можливо і президента Володимира Путіна, також веде Міжнародний кримінальний суд в Гаазі. При цьому 13 грудня 2022 року влада Нідерландів заявила про готовність створити новий трибунал при підтримці ООН для розгляду справ про вторгнення і воєнні злочини РФ в Україні.

Федеральний міністр юстиції Марко Бушман висловив скептичне ставлення до ідеї створення спецтрибуналу ООН для покарання росіян, які вчинили воєнні злочини в Україні.