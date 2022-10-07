Своїми діями вони завдали збитків державі на 22 тисячі гривень.

В Одесі судитимуть двох арештантів, які, перебуваючи у СІЗО, отримували виплати для переселенців.

Про це повідомила прес-служба Одеської обласної прокуратури.

Зазначається, що особи, які перебували в Одеському слідчому ізоляторі, зареєстровані в населених пунктах, де ведуться активні бойові дії. Шахрайським шляхом вони зареєструвалися на платформі "Дія" як переселенці з зазначених територій та в подальшому отримували грошову підтримку від держави близько 2 тис. грн щомісячно.

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"Зокрема, уродженець Херсона, перебуваючи під вартою в слідчому ізоляторі за обвинуваченням у майновому злочині, через мобільний додаток "Портал Дія" заповнив форму із зазначенням недостовірної інформації стосовно свого місця перебування і статусу та отримав 8 тис. грн державної допомоги", - йдеться у повідомленні. Наразі цей чоловік вже відбуває покарання у виправній колонії за раніше скоєний злочин – крадіжки.

За даними прес-служби, за тією ж схемою уродженка Луганщини, перебуваючи в СІЗО, одержала 14 тис. грн виплат. Раніше її затримали за збут на території Одещини зброї із зони бойових дій.

На даний час обвинувальний акт за цим злочином (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України) перебуває на розгляді в Суворовському районному суді Одеси.

В прокуратурі зазначили, що своїми протиправними діями (незаконно отримавши гроші як переселенці) обвинувачені заподіяли матеріальну шкоду державному бюджету України в особі Міністерства соціальної політики України на загальну суму 22 тис. грн.

Зловживання із отриманням виплат для вимушених переселенців

У вересні одеська поліція повідомила про викриття шістьох ув'язнених, які незаконно оформили та отримували допомогу для вимушених переселенців. Правоохоронці встановили уродженців областей, де ведуться активні бойові дії. Вони були затримані в Одесі за скоєння злочинів ще до повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

На Одещині через збільшення інтенсивності бойових дій очікують зростання потоку переселенців. Тому там планують створити додаткові 49 тис. місць для розміщення евакуйованого населення