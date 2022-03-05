Також російські війська втратили 269 танків, 945 бойових броньованих машин, 105 артсистем, близько 80 літаків і гелікоптерів.

З початку війни втрати окупантів становлять понад 10 тисяч осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Також серед втрат - 269 танків, 945 бойових броньованих машин, 105 артилерійських систем, 50 РСЗВ, 19 засобів ППО, 39 літаків (уточнюється), 40 гелікоптер (уточнюється).

409 одиниць автомобільної техніки, 2 легкі швидкісні катери, 60 цистерн з ППМ, 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Розпочата десята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Частини та підрозділи загарбників деморалізовані, солдати та офіцери окупаційної армії продовжують здаватися у полон, втікають, залишаючи на Українській землі озброєння і техніку.

Активними бойовими діями завдають втрат противнику не тільки озброєні підрозділи українських захисників але й звичайні неозброєні люди, демонструючи окупанту свою громадянську позицію, завдаючи йому психологічної поразки.

Міністр оборони України Олексій Резніков наголошує, що військові ресурси ворожих військ в Україні закінчуються, потім настане логістичний колапс.

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