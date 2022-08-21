Також була знищена російська військова техніка біля Чорнобаївки.

Офіційно підтверджено ліквідацію боєприпасів російських окупантів у Чорнобаївці Херсонської області.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

Він додав, що також була знищена російська військова техніка біля Чорнобаївки. Він зауважив, що такого великого накопичення боєприпасів біля Чорнобаївки окупанти вже не роблять, вони організовують дрібніші склади, але у більшій кількості, тобто так звані польові склади, але і їх ЗСУ вдало знищують.

"Хоч росіяни намагаються робити більше складів з меншим накопиченням сили - ЗСУ дістають всюди", - прокоментував він.

Крім цього Хлань зазначив, що крім Чорнобаївки, окупанти стягують озброєння до Нової Каховки. "Нова Каховка стала такою своєрідною Чорнобаївкою", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня український журналіст Андрій Цаплієнко заявив, що Збройні сили України завдали удару по аеродрому у Чорнобаївці на Херсонщині. Пізніше в Оперативному командуванні "Південь" повідомили про ураження командного пункту окупантів та знищення їхніх складів боєприпасів в Чорнобаївці та Старицях.

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