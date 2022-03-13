Водночас ворог завдав потужних ударів по військових об'єктах повітряних сил ЗСУ.

У суботу, 12 березня, українські військові знищили два російські гелікоптери, два винищувачі та два безпілотники.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

"Протиповітряна оборона держави сьогодні мінусує: два російські вертольоти Ка-52, один Су-34, один невстановлений винищувач (ймовірно Су-30см або Су-34), два безпілотні літальні апарати. Є дані й про ураження двох повітряних цілей винищувачами повітряних сил ЗСУ, які потребують уточнення та підтвердження", - йдеться в повідомленні.

Водночас 12 березня по кількох військових об’єктах повітряних сил України було завдано потужних ракетних ударів.

Так, три крилаті ракети російських військових перехопила протиповітряна оборона, однак більшість із них влучила в цілі, завдавши збитки військовій та цивільній інфраструктурі. Особливо постраждав військовий аеродром у Василькові на Київщині.

Як повідомляв УНІАН, раніше, 11 березня, українські військові збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 та вразили ще п'ять повітряних цілей, зокрема, чотири гелікоптери окупантів.

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